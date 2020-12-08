2020/12/08 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الثلاثاء، على ان الولايات المتحدة ستقوم بمعاقبة الافراد الذين "يسرقون الشعب العراقي ويقتلون المتظاهرين".

وقال شينكر خلال لقاء صحفي مصغر، حضره مراسل "ناس" (8 كانون الاول 2020)، انه ""سنستمر بمعقابة الافراد الذين يسرقون الشعب العراقي وكذلك الافراد الذين يقتلون المتظاهرين، وهذا سيستمر في ادارة ترامب وبايدين ايضاً".

واضاف شينكر "نحن نرى الاعتداءات ضد البعثات الدبلوماسية الاميركية وكذلك القواعد العسكرية هو اعتداء على السيادة العراقية وكذلك اعتداء على شرعية الحكومة العراقية"، مثمناً "جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة وجلب هؤلاء وتقديمهم الى العدالة".

و بين "نحن نشجع وندعم التزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق"، لافتاً الى ان "من يستهدف البعثات الدبلوماسية هم انفسهم من يقتلون المتظاهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأميركي: سنعاقب الذين سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المبعوث الأميركي: سنعاقب الذين سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).