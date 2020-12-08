نفط البصرة يفرض التعادل على الزوراء ويحرمه من وصافة الدوري

2020/12/08 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : البصرة} فرض نادي نفط البصرة نتيجة التعادل على الزوراء بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البصرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

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