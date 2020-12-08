2020/12/08 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، عن اسباب دعوتها لتكثسسف الزياراة الطبية للمدارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تكشف اسباب طلبها تكثيف زيارات الفرق الطبية للمدارس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تكشف اسباب طلبها تكثيف زيارات الفرق الطبية للمدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).