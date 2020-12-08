“داو جونز” يتراجع أدنى 30 ألف نقطة في المستهل

2020/12/08 | 18:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط “داو جونز” أدنى مستوى 30 ألف نقطة، مع ترقب تطورات كورونا ومحادثات التحفيز.

ويأتي هبوط الأسهم الأمريكية مع تزايد إصابات “كوفيد-19” ومخاوف من تجدد عمليات الإغلاق مع إعلان “نيويورك” تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن بأقل من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض “داو جونز” بنسبة 0.3 بالمائة إلى 29987 نقطة.

كما تراجع “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 3682.9 نقطة، في حين هبط “ناسداك” بنحو 0.1 بالمائة إلى 12511.1 نقطة.

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