مجلس الوزراء يتحرك نحو تمرير قانون موازنة 2021

2020/12/08 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2020، قرارات عدة تخص قضايا متعددة، فيما اعلن ايضاً وضع خطة لتمرير قانون موازنة 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، انه "تم خلال جلسة مجلس الوزراء، لهذا اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي، وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة".

واضاف، ان "الحكومة الاتحادية تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة".

واوضح، ان "الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها"، فيما اشار الى ان "اطلاق مبادرة الحوار الوطني تهدف لخلق جو إيجابي بشأن الانتخابات".

وحول الاوضاع في محافظات اقليم كوردستان، جدد المتحدث باسم الحكومة على "سلمية التظاهرات في كوردستان، وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، مشيرا الى ان "حكومة إقليم كوردستان وافقت على قانون المضي بقانون الاقتراض".

كما دعا رئيس مجلس الوزراء، الى "جولة جديدة من النقاشات مع إقليم كوردستان بشأن الرواتب".

وبشأن آخر القرارات قال ناظم، ان "مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران"، كما اقر "مجلس الوزراء أقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات".

وتابع، ان "الكاظمي، وجه الوزارات بضرورة إيجاد فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء أقر استحداث أربع كليات جديدة لاستيعاب طلبة السادس الإعدادي".

كما اشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الى ان "وزارة النفط تلقت عروضاً بشأن بيع النفط بالدفع المسبق".

PUKmedia متابعة

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