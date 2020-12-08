صحيفة: ترامب ينوي أخذ لقاح كورونا أمام الكاميرات

2020/12/08 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ينوي أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في بث مباشر أمام الكاميرات.

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