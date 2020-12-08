2020/12/08 | 18:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأديشو يقود الفريق من الكواليس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/08 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأديشو يقود الفريق من الكواليس) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأديشو يقود الفريق من الكواليس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).