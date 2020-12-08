حقوق الإنسان النيابية تعلق على احتجاجات السليمانية

2020/12/08 | 18:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إلى إطلاق سراح المتظاهرين (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إلى المحافظة على سلمية التظاهرات والمطالب المشروعة، والمحافظة على حياة المتظاهرين السلميين.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "التظاهرات السلمية حق مشروع للشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه"، مؤكدًا أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية تابعت التظاهرات في إقليم كردستان، وتواصلت مع عدد من القيادات السياسية في سبيل المحافظة على سلمية التظاهرات والمطالب المشروعة، وكذلك المحافظة على حياة المتظاهرين السلميين".

وأضاف أن "مبادئ حقوق الإنسان العراقي، حق كفله الدستور العراقي، وينبغي المحافظة عليه"، داعيًا "الجميع إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعيارات النارية وضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في الإقليم، ومعالجة البطالة ومشكلة الرواتب وإطلاق سراح المتظاهرين السلميين".

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