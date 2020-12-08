ارتفاع إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات الأولية

2020/12/08 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين في القراءة المعدلة للربع الثالث من العام الجاري، بينما انخفضت تكلفة العمالة.

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