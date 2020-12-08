التربية تُعلن عن قبول دوام الطلبة بـ

2020/12/08 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، 08 كانون الأول، 2020، قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2020 -2021 .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بـ"الانتساب".

من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي "آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل ، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب ، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021".

توضيح أكثر في الوثيقة المبينة تفاصيلها داخل الخبر

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