بالوثيقة .. التربية توافق على دوام الطلبة بالانتساب

2020/12/08 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت وزارة التربية على قبول دوام الطلبة بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2020-2021 ، على ان يقدم اولياء امور الطلبة تعهدا خطيا بتدريس اولادهم في المنزل ، وكذلك عدم المطالبة بالغاء الدوام بالانتساب ، ويكون اخر موعد للتقديم في الاول من شباط المقبل ./انتهى5

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