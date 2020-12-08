نفط البصرة يجبر الزوراء على التعادل

2020/12/08 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ خطف نادي نفط البصرة نقطة ثمينة من تعادله مع فريق الزوراء سلبيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب جذع النخلة لحساب الجولة السابعة من الدوري.والمباراة كانت باهتة بعض الشيء مع أن فريق الزوراء حاول من خلال التقدم للإمام والمحاولات لتحقيق هدف برغم الفرص التي حصل عليها مهدي كامل ومهند عبد الرحمن لينتهي الشوط الأول سلبيا.والشوط الثاني لم يتغير شيء من تفاصيل المباراة وتكرر السيناريو واضاع مهند كرة برأسية مرت بجوار القائم كما أضاع في الدقائق الأخيرة برأسية للاعب مصطفى محمود علت العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 11 في المركز الخامس فيما رفع فريق نفط البصرة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع عشر./انتهى

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