عضو الاقتصاد النيابية للكاظمي : قتل الاستثمار كارثة للعراق

2020/12/08 | 18:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اخاطب مرة جديدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته مسؤولاً اولاً عن ملف الاصلاح في البلاد، واتحدث عن كارثة تقتل الاستثمار على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصاديا.

وقال التميمي في رسالة موجهة الى الكاظمي ، دولة الرئيس المحترم، يحتاج العراق الى تطوير الاستثمار وتنشيطه ودعم الموازنة العامة من خلال ملفي الاستثمار والاقتصاد، ولكن المفاجئة التي تتكرر دوما هي التغيرات الادارية التي تكون من سيء الى اسوء.

سيادة الرئيس، مدير عقارات الدولة كلف للنظر للامور فقط دون ان تكون له امكانية عمل حقيقة، ورؤية تنشط الاستثمار، واصبح اداة اعلامية للكلام دون عمل حقيقي.

ملف المصارف والبنوك، اصبحت اداة قتل للاستثمار، لان هدفهم الفائدة الشخصية دون الفائدة العامة.

سيادة الرئيس نحتاج اليوم الى اجتماع سريع وموسع مع الجهات ذات العلاقة لنتكلم لكم بكل صراحة حول ما يجري في الدوائر المعنية بهدف تنشيط الاستثمار.

دولة الرئيس، لجنتنا النيابية وهي لجنة الاستثمار هدفها تقويت الاقتصاد والاستثمار واليوم نلاحظ قتل للاقتصاد العراقي من قبل مزاد العملة وعقارات الدولة واللجنة العليا لتخصيص الاراضي الموجودة في مجلسكم الموقر.

ندعوكم الى قرارات حازمة سريعة وناجعة تغير الواقع وتضرب رؤس الفساد، لان المرحلة حساسة وحرجة وخطرة ولا مزيد فيها للمجازفة والتأخر في القرارات.

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