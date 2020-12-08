2020/12/08 | 18:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ، قبول دوام الطلبة بـ”بالانتساب” للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان ، وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بـ”الانتساب” .من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل ، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب ، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..التربية تُعلن عن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2020 -2021 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..التربية تُعلن عن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2020 -2021) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..التربية تُعلن عن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2020 -2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).