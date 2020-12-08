بالوثيقة.. التربية توافق على دوام الطلبة بـ”الانتساب”

2020/12/08 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قبول دوام الطلبة بنظام بالانتساب للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بالانتساب”.

وأضاف البيان، أن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي حددت آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهداً خطياً بتدريس أولادهم بالمنزل، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021”.

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