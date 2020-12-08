التربية تُعلن عن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2020 -2021

2020/12/08 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة التربية ، قبول دوام الطلبة بـ”بالانتساب” للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي وتلقت ” خبر برس” نسخة منه ، ان وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بـ”الانتساب” .

من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل ، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب ، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021 .

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