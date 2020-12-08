إبلاغ رسمي إلى الاتحادات الفرعية والأندية الرياضية كافة

2020/12/08 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز } أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء تبليغاً إلى الاتحادات الفرعية والأندية الرياضية كافة

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