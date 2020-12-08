توقعات بتوفير 6 لقاحات لكورونا خلال العام المقبل

2020/12/08 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} أكد مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس أن 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا قد تتاح للمجتمع الأمريكي في الربع الأول من العام المقبل.

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