النرويج تتهم

2020/12/08 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وكالة الاستخبارات النرويجية، الثلاثاء، مجموعة قرصنة روسية ترتبط بالاستخبارات العسكرية لموسكو، بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي في وقت سابق من هذا العام.

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