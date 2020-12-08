“المعلومة” تنشر قائمة ريال مدريد لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ

2020/12/08 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة، عودة ثنائي الدفاع، سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، بعد تعافيهما من الإصابة، كما استدعى زيزو، لاعب ناشئ من فريق الكاستيا، لأول مرة في دوري الأبطال، وهو لاعب الوسط الإسباني، سيرجيو أريباس؛ والذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

بينما لم يتواجد إيدين هازارد، جناح اللوس بلانكوس، بسبب الإصابة إلى جانب، فيدي فالفيردي، أودريوزولا، ومارتن أوديجارد، فضلًا عن لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وفيما يلي القائمة كاملة كما وردت من الموقع الرسمي للنادي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتويبي.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، ميندي، مارسيلو، ميليتاو

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، سيرجيو أريباس.

خط الهجوم: بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، لوكاس فاسكيز.

يذكر أن ريال مدريد، يستقبل جلادباخ، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري الأبطال.



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