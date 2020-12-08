2020/12/08 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الثلاثاء في مبنى المكتب السياسي باربيل ، القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان اوليفي ديكوتيني.

وجرى خلال لقاء حضره مسؤول مكتب العلاقات الخارجية الدكتور سوران جمال طاهر، بحث اخر التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الشان، حيث اوضح بافل طالباني موقف الاتحاد الوطني، مضيفا، ان تامين الرواتب والموازنة والمستحقات المالية لاقليم كوردستان في مقدمة اعمال الاتحاد الوطني، وفي هذا الصدد، على كافة الاحزاب ان تكون بصوت واحد واجراء حوار عاجل مع الحكومة الاتحادية من اجل تامين المستحقات المالية للاقليم.

واوضح الرئيس المشترك، ان الاتحاد الوطني سيبذل كافة جهوده وعلاقاته الداخلية والدولية لتامين رواتب المواطنين والحقوق الدستورية لاقليم كوردستان.

واكد بافل طالباني، ان الاتحاد الوطني يعمل منذ الان لانجاح برنامج الاصلاح واجراء تغييرات جذرية في ادارة الاقليم.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني يبحث مع القنصل الفرنسي آخر التطورات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني يبحث مع القنصل الفرنسي آخر التطورات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).