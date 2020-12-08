2020/12/08 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها مكتبة مم وزين، أقيمت اليوم في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء المصادف 12/8 وبالتنسيق مع مركز التعليم في أربيل أمسية حول كتاب "قورخوين"، "عمق الدم" للمؤلف حسن فالح وقام بترجمته الى اللغة الكوردية دانا عسكر وقام بشرح مضمون الكتاب ضمن الندوة وأسباب ترجمته

الى الكوردية، بحضور نخبة من المثقفين وزوار المكتبة.

وفي ختام الندوة تم توقيع الكتاب وتوزيعه على الحاضرين .

PUKmedia زيد محمود-اربيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع كتاب "عمق الدم" لحسن فالح) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع كتاب "عمق الدم" لحسن فالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).