التربية توافق على إبقاء طلبة السادس العلمي المعيدين في مدارس المتميزين وكلية بغداد

2020/12/08 | 19:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

وافق وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، على بقاء الطلبة المعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للصف السادس العلمي للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، على إبقاء الطلبة المعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للصف السادس العلمي للعام الدراسي 2019 – 2020”.

وأضافت، أن “ذلك بناءً على موافقة وزير التربية ، لكون مرحلة السادس العلمي تعتبر نهائية للطلبة ولغرض الحفاظ على مستواهم الدراسي في تلك المدارس ، فضلاً عن ذلك مراعاةً للظروف التي مر بها بلدنا العزيز وآخرها تفشي جائحة “كورونا” التي عصفت بدول العالم ومنها العراق .” انتهى25س

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