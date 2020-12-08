مارتن هايدغر والنّازية: العلاقة الغامضة - بوناب كمال

2020/12/08 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوناب_كمال في منتصف الأربعينيات من عمره، اُنتخب مارتن هايدغر عميدًا لجامعة فرايبورغ نهاية أفريل 1933، وأصبح بعدها عضوا في الحزب النازي؛ واُشتهر هايدغر بكتاب "الكينونة والزمان" سنة 1927، والذي يعتبر من أكثر كتب الفلسفة صعوبة وتفسيرا وإثارة للجدل، علاوة على مقالات ودراسات متنوعة حول الفن واللغة والتكنولوجيا والشخصيات الرئيسية في التقاليد الفلسفية الغربية من بارمينيدس وأناكسيماندر وصولا إلى هيجل وكانط ونيتشه؛ و ......





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