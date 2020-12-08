التربية تُعلن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي الحالي

2020/12/08 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، قبول دوام الطلبة بـ”بالانتساب” للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ، وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بـ”الانتساب” .من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي آلية القبول من …

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