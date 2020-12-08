5 قرارات لـ

2020/12/08 | 19:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي عددا من القرارت خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، أبرزها إقرار عطلة رسمية، وإدراج مشروع مطار الناصرية بالموازنة.ووافق مجلس الوزراء، على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران المدني، …

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