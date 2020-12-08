عيدو بابا شيخ؛ الرجل الذي ترفرف روحه في الخلود

2020/12/08 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي مضت الأيام ولا زلت أتردد في الكتابة عن رحيل عيدو بابا شيخ، الرجل الذي كان مميزا في شخصيته وتصرفه وعلاقاته وتعاونه ومساعدته ومساندته وتواصله وتواضعه وقدراته وثقافته ومكانته المميزة بين مختلف المكونات المجتمعية.لا زلت لا أصدق رحيل عيدو بابا شيخ وأنا متأكد بأن جسده قد ورى التراب – تراب عين سفني التي …

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