المكتب الاعلامي لمحافظ النجف : الانباء عن الاستثمار في المستشفى الالماني

2020/12/08 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ نفى المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف لؤي الياسري ما توارد من اخبار حول النية في تحويل المستشفى الالماني بالمحافظة الى الاستثمار .واشار المكتب الاعلامي للياسري في معرض رده على وثيقة التساؤل البرلماني حول المستشفى ، انه "بخصوص تصريح محافظ النجف الاشرف بعرض المستشفى كفرصة استثمارية فهذا غير دقيق والمحافظ أكد منذ اشهر ان المشروع سيدار بكوادر عراقية طبيا واداريا وتم النفي الرسمي في اكثر من تصريح وبيان وحديث مع الكوادر الصحية حول الاشاعات التي يطلقها البعض بخصوص عرض المستشفى كفرصة استثمارية.وكان رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان حازم الخالدي قد وجه تساؤلا رسميا الى المحافظ الياسري حول افتتاح المستشفى الالماني والحديث عن عرضه للاستثمار./انتهى

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