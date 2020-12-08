5 قرارات في جلسة مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي

2020/12/08 | 19:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى...

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