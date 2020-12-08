2020/12/08 | 19:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة تغييرات في مواقع عدة ضمن وزارة الخارجية.

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