2020/12/08 | 19:55 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"حزمة" تغييرات في المناصب العليا لوزارة الخارجية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة تغييرات في مواقع عدة ضمن وزارة الخارجية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"حزمة" تغييرات في المناصب العليا لوزارة الخارجية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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