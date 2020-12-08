خبير طبي يكشف السبب الأساسي لمشكلات الشرايين في الشتاء

2020/12/08 | 19:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

سلط خبير طبي متخصص في جراحة الشرايين الضوء على المشكلات التي تصيب الشرايين في فصل الشتاء.

نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن الدكتور جوليان صفير، رئيس قسم جراحة الشرايين بكلية الطب في الجامعة اللبنانية، أن لفصل الشتاء مشكلات خاصة تصيب الشرايين، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح صفير، اختصاصي جراحة الشرايين، أن السبب الأساسي للأمراض التي تصيب الشرايين في الشتاء هو النشاف.

وبين صفير أن غالبية المرضى الذي يعانون من النشاف تصيب شرايينهم انقباضات، الأمر الذي تتسبب في تراجع مقدار الدم الذي يتوجه للأطراف.

وأوضح صفير أن تراجع درجات الحرارة في فصل الشتاء يتسبب في تفاقم حجم هذه المشكلة.

وأشار إلى أن المصابين بهذا الحالة يكون شعورهم بالبرد أكثر من غيرهم طوال الوقت، وخاصة في مناطق الأطراف.

وقال إن محاولة البعض لتدفئة الأطراف من شدة البرد دون جدوى قد يتسبب في إصابتهم بحروق.

ولفت إلى أن المصاب بهذه المشكلة يشعر بأن يديه أصابها التجمد، الأمر الذي يكون مزعجا خاصة لم يعمل في مهنة تعتمد على استخدام اليدين.

ونصح صفير عند الشعور بأعراض النشاف باستشارة الطبيب المختص حتى يصف الدواء في التوقيت المناسب للمريض.



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