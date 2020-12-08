2020/12/08 | 20:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قادَ مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي (ميمي) فريق السيلية لفوزٍ ثمين على فريقه السابق الدحيل في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم قطر .

وسجل ميمي هدف السيلية الاول في الدقيقة 20 قبل ان يضيف زميله كارا مبودجي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الاول ، في حين قلص الدحيل الفارق في الدقيقة الرابعة بعد التسعين عن طريق اللاعب دودو تريندادي.

بهذه النتيجة قلص السيلية الفارق بينه وبين الدحيل لنقطة واحدة حيث حل مؤقتاً في المركز السادس برصيد 11 نقطة ، بينما حافظ الدحيل على المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي يثأر لنفسه من الدحيل ويقود السيلية لفوز ثمين 7 SKY TV.

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