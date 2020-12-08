نائب تطالب التعليم بأعادة الدوام الرسمي للجامعات ونقل الطلبة الاوائل من اقسام الكليات الاهلية الى الحكومية 

2020/12/08 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت النائب بيدء السلمان اليوم الثلاثاء ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أعادة الدوام الرسمي في جميع الكليات العلمية والانسانية والمعاهد بما يتلائم ومتطلبات الالتزام باجراءات الوقاية من جائحة كورونا ( كوفيد 19) كون طلبتنا يمثلون شريحة مثقفة من شرائح المجتمع وبامكانهم الالتزام باجراءات الوقاية مع الالتزام بكافة ضوابط الدوام الرسـمي والتي سـيتم فرضهـا من قبل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي.

وقالت السلمان في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان اهم الاسباب التي دعت للمطالبة باعادة الدوام الرسمي كان بسبب مخرجات التعليم الالكتروني للعام من حيث نوعيتـه ومشاكل الاتصال في شبكات الانترنت وضعف التواصل المباشر بين الطلبة والهيئات التدريسية مع حصـول بعـض الطلبـة علـى معدلات لا تتناسـب واسـتحقاقهم العلمـي وهذا ما سبب الغبن للكثيرين.

كما وطالبت النائبة بيدء السلمان بنقل الطلبة الاوائل ولجميع المراحل الدراسية من قناة التعليم الاهلي الى قناة التعليم الحكومي كونهم حصلوا على المرتبة الاولى بجهودهم ومثابرتهم في ظل الضروف الاستثنائية التي كانت تعيشها البلاد خلال العام الدراسي 2019- 2020 .

مع العلم ان التعليمات كانت تقتصر بطبيعتها على نقل الطالب الاول للمرحلة الاولى حصراً من اقسام الكليات الاهلية الى الكليات الحكومية المناظرة لها .

ومن جهته فقد وجه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسيد مدير عام الدراسات والتخطيط باجراء اللازم وحسب الضوابط بما يتلائم واجراءات الصحة والسلامة عند اطلاق الدوام الرسمي بموجب هامشه المؤرخ يوم 7/12/2020 على اصل الطلب المقدم من قبل النائبة بيدء السلمان بموجب كتاب مكتبها ذي العدد (1/1/م.ن/ 1194) بتاريخ 6/12/2020 .

اما بالنسبة لما يخص نقل الطلبة الاوائل فقد وجه معالي السيد الوزير للسيد مدير عام الدراسات والتخطيط ببيان رأيه ودراسة الطلب واعلامه بموجب هامشه المؤرخ يوم 7/12/2020 على اصل الطلب المقدم بموجب كتاب مكتب النائبة بيدء السلمان ذي العدد (1/1/م.ن/1181 ) بتاريخ 29/11/2020 .

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