انشقاق يضرب كتلة ’أبو مازن’ بعد قراره الأخير

2020/12/08 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن خمسة نواب، عن كتلة حزب الجماهير، الثلاثاء، انسحابهم من الحزب وكتلته البرلمانية وبقاءهم مع الجبهة العراقية.

وذكر النواب في بيان مشترك، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2020)، ان "نواب كتلة حزب الجماهير الوطنية في مجلس النواب والنواب المستقلين، يعلنون رفضهم لقرار رئيس الحزب السيد احمد الجبوري (ابو مازن) بانسحابه من الجبهة العراقية".

واكدوا ان "بقاءهم في صفوف الجبهة سعيا الى اصلاح حقيقي لا تشوبه المصالح الآنية او تغيره المكاسب الوقتية"، فيما اعلنوا "انسحابنا بشكل نهائي من حزب الجماهير وكتلته البرلمانية".

وختم البيان بتواقيع خمس نواب وهم:

1-النائب د.



قتيبة الجبوري2-النائب الشيخ محمد فرمان الشاهر الجبوري3-النائب احمد عبدالله موسى الجبوريحزب الشعب للاصلاح4-النائب الشيخ جاسم الجبارة الجبوري.5-النائب حسن العلو الجبوري

وقرر الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، الثلاثاء، الانسحاب من كتلة الجبهة العراقية.

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الأول 2020)، إن "الانسحاب من كتلة الجبهة العراقية جاء بعد إعادة قراءة موضوعية للأهداف والنتائج لمنع الاجتهاد والمصالح الشخصية من زعزعة أسس الشراكة الدستورية والمصالح العليا للوطن واحترام أولويات وتطلعات الجمهور الانتخابي و قواعد العمل السياسي في مناطق لم تتعاف بعد من دمار داعش و الحقوق غير المضمونة".

وتابع، أن "دوافع و أسباب قرار الانسحاب من الجبهة لا ينطلق من ردود أفعال أو حسابات شخصية بل يمثل قراءة موضوعية وصدق في التعامل مع المتغيرات ونتائجها، في مرحلة يحتاج فيها أهلنا إلى وحدة الكلمة والموقف الجريء للانتقال الى مرحلة العيش الآمن".

و قال الجبوري وفقاً للبيان: إن "المشروع السياسي عندما ينتقل من الدفاع عن حقوق المكون ضمن ثوابت المواطنة الى الخصومة السياسية مع الشركاء و الحلفاء فأنه يتحول الى عبء كبير على الأهل و باقي المكونات في وقت نحتاج إلى العمل المشترك لمحاصرة المجهول وتوفير بيئة آمنة لانتخابات تحقق مطالب الأهل لا تفاقم أوضاعهم الانسانية"، مضيفا ان "قرار الانسحاب من الجبهة العراقية خيار سياسي معمول به ولا يشكل في أي حال استهدافا لأي طرف فيها، مثلما ندعوا لكلمة سواء من أجل العراق و أهله".

وكان الجبوري، أعلن مؤخراً، أنه بصدد مراجعة موقفه من إقالة الحلبوسي.

وذكر بيان صدر، عن الجبوري تلقى "ناس" نسخة منه (26 تشرين الثاني 2020) إن "الانتخابات قد لا تجر بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم أكتمال ظروفها و متطلباتها السياسية والاقتصادية والأمنية".

ورجح الجبوري، خلال مشاركته في مؤتمر عشائري، بالحويجة، إلى "مراجعة المطالبة باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توافق على تغيير أولويات الأداء وتوزيع المهام وشراكة القرار إضافة إلى قصر عمر البرلمان"، داعيا "شيوخ ووجهاء الحويجة إلى استلهام العبر والدروس من معطيات الحرب على الإرهاب وتوحيد الجهود لحماية ثوابت العيش المشترك".

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