2020/12/08 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، دعمها للجهود السعودية لحل أزمة الخليج المستمرة منذ ثلاث سنوات في أول تعليق لها على ما أعلن أخيرا لجهة احتمال التوصل إلى حلحلة في الأزمة القائمة بين أربع دول وقطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلق على الجهود السعودية لحل الأزمة الخليجية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلق على الجهود السعودية لحل الأزمة الخليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).