بعثة الأمم المتحدة في العراق تصدر بياناً بشأن احداث السليمانية

2020/12/08 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد ، 8 كانون الأول 2020 - تدين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية ، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات.



وتتقدم البعثة بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

يجب حماية الحق في التظاهر السلمي ، ومن الضروري أن تبقى المظاهرات سلمية.

يجب السماح لوسائل الإعلام بنقل الأخبار بحرية دون ترهيب أو ضغط.

يجب أن تبدأ التحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف ولتحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية الكاملة.

والبعثة تدعو الى الهدوء وتحث سلطات اقليم كوردستان على ضمان حريات التجمع والتعبير

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