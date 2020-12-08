5 من نواب المدن المحررة يعلنون انسحابهم من حزب الجماهير الوطنية

2020/12/08 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن خمسة من نواب المدن المحررة ، الثلاثاء 8-12-2020 ، إنسحابهم من حزب وكتلة الجماهير الوطنية الذي يترأسه النائب أحمد الجبوري ’’أبو مازن’’.

وقال النواب الخمسة "قتيبة الجبوري ، محمد فرمان الشاهر الجبوري ، احمد عبدالله موسى الجبوري ، جاسم الجبارة الجبوري وحسن العلو الجبوري إنهم يعلنون بصفتهم نواباً في كتلة حزب الجماهير الوطنية في مجلس النواب والنواب المستقلين، رفضهم لقرار رئيس الحزب السيد احمد الجبوري (ابو مازن) الإنسحاب من الجبهة العراقية ويؤكدون بقاءهم في صفوف الجبهة سعيا الى اصلاح حقيقي لا تشوبه المصالح الآنية او تغيره المكاسب الوقتية".

وأكد النواب في الوقت نفسه انسحابهم بشكل نهائي من حزب الجماهير وكتلته البرلمانية.

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