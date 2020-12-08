سفيرة العراق في روما : زيارة البابا تمثل دعوة للعالم للمساعدة في دعم استقرار العراق

2020/12/08 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت سفيرة العراق في روما صفية السهيل اليوم الثلاثاء :" ان بابا الفاتيكان سيزور عدة مدن عراقية، خلال زيارته الى العراق في آذار المقبل ".وقالت السهيل في تصريح صحفي ، انها التقت البابا في زيارة خاصة خلال حزيران الماضي بعدما رفع الحجر الصحي في ايطاليا، وتحدثت معه طويلا عن اهمية زيارته الى العراق واهميتها بالنسبة لجميع العراقيين.واضافت: " ان البابا سيزور عدة مدن عراقية خلال زيارته المرتقبة، وهو حريص على التواصل مع جميع العراقيين وليس المسيحيين فقط، كما ان الحكومة العراقية اكدت توفيرها الفرص لتواصله مع عامة الناس في مناسبة عامة".وقالت: "هناك حراك دبلوماسي بين بغداد والفاتيكان بدأ منذ فترة لترتيب هذه الزيارة، كما ان الجهود التي بذلتها الدولة العراقية بكافة مؤسساتها وسفاراتها ورئيس الكنيسة الكاثوليكية لويس ساكو كانت كبيرة لترتيب هذه الزيارة".وتابعت: "ان الزيارة تحمل رمزية عالية تمثل دعما للعراق عندما كان للعراق تمثيل لدى الكنيسة الكاثوليكية بمرتبة كاردينال ممثلا بلويس ساكو، وهي كبيرة ورفيعة بحد ذاتها للعراق والعراقيين والمشرق، وهي رسالة اخرى لاهمية بقاء مسيحيي المشرق ، ومنهم العراقيون ،في بلدانهم وعدم الهجرة منها".واضافت:" ان هذه الزيارة بمثابة دعوة للعالم للمساعدة في استقرار العراق وسلامته ودعم اعادة اعماره، كما في هذه الزيارة رسائل عن اهمية الاستمرار في تقوية النسيج الاجتماعي العراقي وفتح آفاق جديدة في تعزيز مبدأ التعايش المشترك، ودعم وتيرة عودة المهجرين والنازحين لمناطقهم واعادة اعمارها"./انتهى9

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