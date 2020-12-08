نائب: لاتغيير في قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الامريكية

2020/12/08 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت النائب رشا يحيى، الثلاثاء، انه لاتغيير في قرار مجلس النواب حيال اخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقالت يحيى في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية من البلاد حاسم ونهائي ولارجعة عنه مؤكدة بان القرار نهائي ولاتغير في مضمونه وهو يمثل ارادة الشعب العراقي بكل مكوناته الرافضة للوجود الاجنبي في البلاد”.

واضافت ان “من اهم شروط تشكيل حكومة الكاظمي هي المضي في تنفيذ قرار مجلس النواب باعتبارها اعلى سلطة تشريعية في البلاد وتمثل ارادة الشعب العراقي داعية الحكومة الى الاسراع في كشف نتائج التحقيقات التي جرت حيال الانتهاكات التي قامت بها القوات الامريكية في البلاد والتي كانت وراء سقوط الكثير من الشهداء والجرحى”.

وكان مجلس النواب صوت على قرار باخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية عقب ارتكابها مجازر دامية بحق القوات الامنية والحشد الشعبي”.انتهى 25 ف

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