2020/12/08 | 20:31 - المصدر: سفن سكاي

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زاد فريق القاسم من متاعب القوة الجوية بعد ان خطف منه نقطة ثمينة في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

سجل للجوية حمادي احمد في الدقيقة 33 ، وعادل لفريق القاسم سراج الدين صباح في الدقيقة 80.

ليحل الصقور في المركز السادس برصيد 11 نقطة ، اما فريق القاسم استمر في مركزه الاخير عند قاع الترتيب برصيد 3 نقاط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوة الجوية يواصل نتائجه السلبية ويسقط في فخ التعادل 7 SKY TV.

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