بريطانيا تبدأ رسميا التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر – بيونتك

2020/12/08 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت بريطانيا حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أول خطوة من هذا النوع لتصبح المملكة أول بلد في العالم يعتمد لقاح فايزر للتطعيم ضد الفيروس.

ووفقا لوزارة الصحة البريطانية فأن غالبية السكان في المملكة المتحدة سيأخذون جرعة التطعيم خلال حملات دورية ستستمر حتى منتصف العام المقبل، إذ تُعطى الأولوية للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها، وبعدها يتم تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً.

وتعد بريطانيا التي تسجّل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا بنحو واحد وستين ألف وفاة هي أول دولة ترخص استخدام لقاح تحالف فايزر- بيونتك الألماني الأمريكي.

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