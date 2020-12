2020/12/08 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي، ان بغداد هي المكان الوحيد لحل الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل .

وأكد جنكي في بيان انه بحث خلال لقائه عددا من مسؤولين بالخارجية الأميركية والسفير الأميركي في بغداد، ملف المستحقات المالية لإقليم كردستان، مبينا ان الهدف من زيارته الى العاصمة هو التوصل الى نقاط التقاء وتفاهم بين حكومتي بغداد واربيل لمعالجة الخلافات.

وشدد جنكي على ضرورة ان يدرك حقيقة عدم وجود خيار امام الجميع سوى الاتفاق بين الحكومتين في إطار الدستور وانهاء جميع الملفات العالقة بينهما، داعيا حكومة كردستان الى ارسال وفد ذي صلاحية اتخاذ قرارات لغرض الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

The #KRG must rapidly assemble a team equipped with authority to deal with #Baghdad.



There is no other option for the KRG and the Federal government other than cooperation within the framework of the #Iraqi constitution and putting an end to the differences between them.

— Lahur Talabany (@LahurTalabany) December 8, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنكي: بغداد هي المكان الوحيد لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنكي: بغداد هي المكان الوحيد لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).