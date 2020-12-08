نواب حزب الجماهير يعلنون انسحابهم من الكتلة والتمسك بالجبهة العراقية

2020/12/08 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن نواب كتلة حزب الجماهير الوطنية في مجلس النواب والنواب المستقلين، رفضهم لقرار رئيس الحزب السيد احمد الجبوري (ابو مازن) بانسحابه من الجبهة العراقية.

واكد النواب في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، بقاءهم في صفوف الجبهة سعيا الى اصلاح حقيقي لا تشوبه المصالح الآنية او تغيره المكاسب الوقتية.

ونعلن في الوقت نفسه انسحابنا بشكل نهائي من حزب الجماهير وكتلته البرلمانية.والله من وراء القصد.1-النائب د.



قتيبة الجبوري2-النائب الشيخ محمد فرمان الشاهر الجبوري3-النائب احمد عبدالله موسى الجبوري /حزب الشعب للاصلاح4-النائب الشيخ جاسم الجبارة الجبوري5-النائب حسن العلو الجبوري

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