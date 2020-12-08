الأمم المتحدة تدين العنف ضد متظاهري السليمانية وتطالب السلطات بعدم ترهيب الإعلام

2020/12/08 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت بعثة الامم المتحدة في العراق، الثلاثاء، العنف في محافظة السليمانية، فيما دعت سلطات الاقليم الى حماية حرية التجمع والتعبير.

وذكرت البعثة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2020)، "تدين بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق اعمال العنف التي صاحبت احتجاجات عامة في محافظة السليمانية خلال الايام الاخيرة والتي اسفرت عن عدد من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات، وتتقدم المهمة بتعازيها الحارة لاسر من فقدوا حياتهم وتتمنى للمصابين الشفاء".

واضاف البيان "يجب حماية الحق في الاحتجاجات السلمية ومن الضروري ان تظل المظاهرات سلمية"، مبيناً انه "يجب السماح للمنافذ الاعلامية بتبليغ الاخبار بحرية دون ترهيب او ضغط.



يجب ان تبدا التحقيقات فورا لتحديد مرتكبي العنف ومحاسبة هؤلاء الاشخاص بشكل كامل".

ودعت البعثة لـ "لتهدئة وتحث سلطات اقليم كردستان على الحفاظ على حريات التجمع والتعبير".

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