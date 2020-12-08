المالية النيابية لـ«الاقتصاد نيوز»: العجز في موازنة 2021 يبلغ 70 تريليون دينار

2020/12/08 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن العجز في موازنة العام القادم سيبلغ 70 تريليون دينار، مشيرة إلى أن اجمالي الرواتب تبلغ 54 تريليون دينار في موازنة العام القادم.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الدراجي، في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العجز في موازنة العام القادم يبلغ 70 تريليون دينار، ويتطلب من وزارة المالية، إجراءات حكيمة"، موضحا أن "اجمالي الرواتب 54 تريليون دينار سنويا".

وأكد ان العراق يمنح شهريا مليار دولار إلى شركات جوالات التراخيص النفطية، مضيفا أن الحكومة حتى الان لم تبدأ بتنفيذ الورقة البيضاء.

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