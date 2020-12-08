بعشرة لاعبين.. القاسم يعمق جراح الجوية ويخطف نقطة ثمينة

2020/12/08 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعادل فريق القوة الجوية مع فريق القاسم بهدف لكل منهما في ختام الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

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