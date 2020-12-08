انسحاب خمسة نواب من حزب الجبوري ويعلنون بقائهم في كتلة النجيفي

2020/12/08 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن خمسة نواب من كتلة حزب الجماهير الوطنية في مجلس النواب والنواب المستقلين، رفضهم لقرار رئيس الحزب النائب أحمد الجبوري {ابو مازن} بانسحابه من الجبهة العراقية التي يترأسها أسامة النجيفي.

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