كورونا يصيب 68 مليون شخص في العالم ويقتل مليون ونصف

2020/12/08 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم الى نحو ثمانية وستين مليون مصاب، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات المليون وخمسمئة ألف.

وبحسب موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، بلغ عدد المتعافين في العالم سبعة واربعين مليونا، وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا، بعد تسارع وتيرة الإصابات لتبلغ اكثر من خمسة عشر مليونا مقابل مئتين وتسعين الف وفاة.



تليها البرازيل حيث توفي نحو مئة وسبعة وسبعين ألف شخص منذ انتشار الوباء.

في غضون ذلك، كشف إحصائية لوكالة الانباء الفرنسية عن وصول عدد الإصابات في أوروبا الى أكثر من عشرين مليون لتشكل نحو أربعين بالمئة من مجمل الإصابات في جميع أنحاء العالم.

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