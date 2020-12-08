عدد الإصابات بكورونا في أوروبا يتجاوز الـ 20 مليون

2020/12/08 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل عدد الإصابات بفايروس كورونا في أوروبا الى أكثر من عشرين مليون إصابة منذ انتشار الوباء إلى القارة وذلك استناداً إلى احصائيات صحية.

وبحسب الاحصائيات التي أجرتها وكالة الانباء الفرنسية فان الدول الأوروبية شهدت خلال الأيام السبعة الماضية ارتفاعا في مجموع الإصابات بعد تسجيل مئتين وستة وثلاثين ألف إصابة يومية حيث شكلت نحو أربعين بالمئة من الحالات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

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