2020/12/08 | 20:46 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتمد تنظيم "الدولة الإسلامية" عدة وسائل للإفلات من مراقبة سلطات دول العالم بغرض الحصول على الأسلحة، وفق ما كشفته منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش" غير الحكومية.



واستخدم في ذلك شركات وهمية وعائلية وتحويلات مالية سرية وغيرها.



ونسج التنظيم الإرهابي، الذي استولى خلال فترة من الزمن على مناطق في العراق وسوريا، شبكة موزعة على أكثر من 20 دولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات وهمية وعائلية وتحويلات مالية سرية... كيف اشترى تنظيم "الدولة الإسلامية" الأسلحة عبر العالم؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات وهمية وعائلية وتحويلات مالية سرية... كيف اشترى تنظيم "الدولة الإسلامية" الأسلحة عبر العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).